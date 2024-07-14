Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

14 Temmuz 2024 17:49 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 17:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ı kabul etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.