Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Temmuz 2024 17:49 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 17:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte Dolmabahçe Sarayı'nda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Ortadoğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü - 1. Resim

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

İlgili Haberler

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...