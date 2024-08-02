Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, çözüme kavuşuyor: Hava trafik kontrolörleri eylemi bitti

02 Ağustos 2024 09:32 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:32

Bazı havalimanlarında uçuşların rötarlı gerçekleşmesi, uçakların havada tur atması ve eşyaların geç gelmesi gibi havacılık sektöründe çeşitli sorunlar yaşanıyor. Sık sık rötar haberleri sonrası konu gündemde kalmaya devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, durumu AK Parti, MKYK’sına taşıyarak “çözüm” bulunması gerektiğini dile getirmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ''Bu işi bir an evvel çözün, gereğini yapın'' dediği öne sürülmüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Hava kontrolörlerinin maaşlarının, özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı işleri yavaşlatma eylemi devam ediyordu. İki ay boyunca süren pasif eylemlerde havalimanlarında rötarlar artarken, yolcular isyan etmişti.

Hava Trafik Kontrolörleri ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası (HTK-SEN), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) çalışan emekçilerin haklarını aramak için başlattığı "İnisiyatif Almadan Çalışma" (İAÇ) eylemi son buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesiyle sorun çözüme kavuşuyor.

Hava Trafik Kontrolörleri Ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikasından (HTK-SEN) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Bilindiği üzere hava trafik kontrolörlerimizin özlük hakları ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yaklaşık iki ay önce başlattığımız inisiyatif almadan çalışma faaliyetimiz kamuoyunda büyük bir farkındalık oluşturmuş, en nihayetinde bizzat Sayın Cumhurbaşkanı’mız tarafından konunun çözümlenmesi talimatı verilmiştir. Akabinde gerçekleştirdiğimiz üst düzey görüşmeler ve yetkililerle kurduğumuz temaslar neticesinde havacılık tazminatına ilişkin bir kanun çalışmasının ekim ayında TBMM gündemine alınarak yasalaştırılacağının garantisi ilgili Bakanlıklar ve makamlarca verilmiştir.

''YÜZLERCE MİLYON AVRO KAYBI ÖNLEMEK İSTİYORUZ''

Bu olumlu bir gelişme olmakla birlikte, sorunun asli çözümü olan kurumsal yapılanma hususunda somut bir adım atılması büyük ehemmiyet taşımaktadır. Önümüzdeki süreçte, Türkiye hariç EUROCONTROL üyesi 40 ülkenin tamamında olduğu üzere stratejik nitelikli seyrüsefer hizmetleriyle, ticari nitelikli havalimanı işletmeciliği hizmetlerinin birbirinden ayrıştırılması noktasında Sayıştay Başkanlığı tarafından da önerilen çözümün hayata geçirilmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Nitekim, ancak bu şekilde ülkemizin her yıl yüzlerce milyon avroya varan kaybının önüne geçmek mümkün olacaktır. Bizim asli gayemiz de bu meblağı ülkemize kazandıracak kalıcı çözümün sağlanmasıdır.''

Açıklamada ''Gelinen noktada, gerek sesimizin en üst karar mercii olan Sayın Cumhurbaşkanı’mız tarafından duyulması, gerekse özlük haklarımıza ilişkin taleplerimizin karşılanacağı yönünde en üst düzeyde alınan karar göz önünde bulundurularak, TBMM’nin de çalışmalarına ara vermiş olması nedeniyle inisiyatif almadan çalışma faaliyetimizin bugün itibarıyla sonlandırılmasına karar verilmiştir'' ifadelerine yer verildi.