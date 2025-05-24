Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında konuştu. Erdoğan konuşmasında "Terörsüz Türkiye'yi inşallah yakın zamanda çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programı düzenlendi. Şair Necip Fazıl Kısakürek'in "Canım İstanbul" şiirinden adını alan, şairin eserleri ve hayatıyla ilgili önemli notların bulunduğu serginin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Erdoğan, sergi açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRK MİLLETİNİ RUH KÖKÜNDEN KOPARMAK İSTEYENLER"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Milletlerin zenginliği, medeniyete yaptıkları katkılar kadar çıkardıkları şair ve ilim insanları ile anlaşılır. İstanbul'la ne kadar iftihar etsek azdır. Böyle kadim bir şehrin hizmetkarı olmaktan şeref duyuyoruz. Sergiyi ziyaret eden arkadaşlarımız hem üstat Necip Fazıl Kısakürek'ın eserlerini hem de Mehmet Kısakürek'in anılarını yapay zeka ile duyabilecek.

Türk milletini ruh kökünden koparmak isteyenler rahatsız olsalar da bugün milli kimliğini idrak eden bir gençlik var. Bilimden kültür ve sanata, savunma sanayinden diplomasiye, sivil toplum ve iş dünyasından siyasete bu gençlik müessir ve muteber Türkiye’nin geleceğini inşa ediyor. Biz de eserlerimizle, hizmetlerimizle, projelerimizle bu gençliğin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI: YAKIN ZAMANDA

Bugüne kadarki en büyük eserimizi, yani Terörsüz Türkiye'yi, inşallah yakın zamanda, çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz. Tıpkı merhum üstadımız gibi bu eseri de bu ülkenin gençlerine emanet edeceğiz."