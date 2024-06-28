Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıldönümünü tebrik eti
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
28 Haziran 2024 19:33 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 19:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mazisi şanla, şerefle, zaferle dolu" diyerek Türk Kara Kuvvetlerinin 2233'üncü yıl dönümünü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından mesajını böyle duyurdu:
"Türk Kara Kuvvetlerimizin 2233’üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.
Mazisi şanla, şerefle, nice büyük zaferle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını selamlıyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."
Kaynak: tgrthaber.com