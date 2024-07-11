Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı

11 Temmuz 2024 05:34 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 05:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Beyaz Saray'da verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.