Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

22 Ekim 2024 17:48 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 17:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalyan Başbakanı Meloni telefonda ikili görüşme gerçekleştirdi. Yoğun dış politika gündemi ve İsrail'in ilerleyişi hakkında fikir alışverişi yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkileri, İsrail'in bölgedeki saldırıları ile bölgesel ve küresel meselelere değinildi. Türkiye-İtalya ilişkilerin ilerleyişi, ikili ticaret hacminin savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda atılacak kararlı adımlarla artırılabileceğini vurgulandı.

"İTALYA'NIN DESTEĞİ GÜÇ VERECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, İsrail’in tüm uyarılara kulak tıkayarak Orta Doğu’daki ateş çemberini genişlettiğini, İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu, Türkiye’nin BM nezdinde başlattığı İsrail’e silah satışının durdurulmasına yönelik girişime İtalya’nın desteğinin güç vereceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in, Gazze’nin de içinde yer aldığı Filistin topraklarının yanı sıra Lübnan’a ve BM misyonlarına yönelik saldırılarının da kabul edilemez olduğunu, İtalya’nın İsrail saldırganlığına yönelik tepkisinin Türkiye tarafından yerinde bulunduğunu, Türkiye’nin bölgede barış için gayret göstermeye devam edeceğini söyledi.

"LGBT KARŞITLIĞI İÇİN ÖZEL TEŞEKKÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’ye LGBT savunucuları karşısında aile değerlerini ön plana çıkaran aile kavramına destek veren yaklaşımı için teşekkür etti.