Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü: Seçim sonrası kritik temas

07 Ağustos 2024 20:16 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 20:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefon görüşmesinde Venezuela’daki seçimlerin hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TÜRKİYE VENEZUELA'DAKİ DİYALOG SÜRECİNE DESTEK VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Venezuela'daki seçimlerin hayırlara vesile olması temennisini dile getirirken, Türkiye’nin Venezuela'daki diyalog sürecine destek vermeye devam edeceğini, Venezuela halkına huzur, refah ve esenlik dileklerini ifade etti.

Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Venezuela'nın Filistin'e yönelik desteğini ise takdirle karşıladığını belirtti.

SEÇİM SONRASI MADURO'YA PROTESTOLAR BAŞLAMIŞTI

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimi düzenlenmişti. Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı. Muhalefet seçimlerde hile olduğu gerekçesiyle seçim sonuçlarına karşı çıkmış, sokaklarda protestolar başlamıştı.