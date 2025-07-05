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 | Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uçakta sorulan soruları kim belirliyor? Özgür Özel'in iddiasına açıklama var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uçakta gazetecilerin sorduğu soruların önceden belirlendiği yönündeki iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uçakta sorulan soruları kim belirliyor? Özgür Özel'in iddiasına açıklama var
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 20:36
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 20:49

lideri , bugünkü basın açıklamasında 'a yurt dışı seyahatlerinden dönüşte uçakta gazeteciler tarafından soruları tartışmaya açtı.

"SORUYU KAFAMDAN SORDUM DİYEN ÇIKSIN"

Özel, "O uçaktaki bütün gazetecilerin hepsine söylüyorum. Nasıl oluyor kayıt? Sorular belli. ‘Soruyu ben kendi kafamdan sordum’ diyen çıksın. Sorular belli. Cevapları Erdoğan veriyor. Kayıt alıyor musunuz arkadaşlar? Bir tane bant kaydını yayınlayacak var mı? Beni arayıp dinletecek var mı, ‘Ben aldım kaydı’ diye. Kayıt yasak. Kim kaydediyor? İletişim Başkanlığı, kim redakte ediyor, virgülüne, noktalı virgülüne kadar?" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uçakta sorulan soruları kim belirliyor? Özgür Özel'in iddiasına açıklama var

Özel'in bu iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı ziyaretlerinden dönüşte uçakta gazetecilerle yaptığı görüşmelere ilişkin, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in bugün düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği iddialar tamamen gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir örneğidir." ifadeleri kullanıldı.

Merkezin açıklamasının devamı şu şekilde:

"Sayın Özel’in hiçbir somut veriye dayanmadan ortaya attığı mesnetsiz iddialar, mesleğini, basın özgürlüğünü ve kurumsal devlet yapısını hedef almakta ve siyaseten sorumsuz bir yaklaşımı gözler önüne sermektedir.

"SES KAYDI GAZETECİLER TARAFINDAN ALINMAKTADIR"

Doğrusu; Sayın Cumhurbaşkanımız ile gazeteciler arasında gerçekleşen uçakta yapılan bu toplantılarda ses kaydı, haber amaçlı olarak toplantıya katılan gazeteciler tarafından alınmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uçakta sorulan soruları kim belirliyor? Özgür Özel'in iddiasına açıklama var

Sayın Cumhurbaşkanımıza yöneltilen sorular da gazeteciler tarafından tamamen kendi inisiyatifleriyle belirlenmekte ve Sayın Cumhurbaşkanımıza tevcih edilmektedir. CHP Genel Başkanı Sayın Özel’in, gazetecileri itibarsızlaştırmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarını bilinçli bir algı operasyonu olarak değerlendiriyoruz. Kamuoyunu siyasal etikle bağdaşmayan bu tür dezenformasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uçakta sorulan soruları kim belirliyor? Özgür Özel'in iddiasına açıklama var

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#chp
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#cumhurbaşkanı erdoğan
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#Uçakta Basın Toplantısı
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