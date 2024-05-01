Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
01 May 2024 12:37 - Güncelleme : 01 May 2024 12:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımladı. Paylaşımda, "Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum." ifadesine yer verdi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"EMEKÇİ KARDEŞLERİME SELAM VE SEVGİLERİMİ GÖNDERİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...