01 May 2024 12:37 - Güncelleme : 01 May 2024 12:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımladı. Paylaşımda, "Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum." ifadesine yer verdi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"EMEKÇİ KARDEŞLERİME SELAM VE SEVGİLERİMİ GÖNDERİYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum."
Kaynak: Tgrthaber.com.tr