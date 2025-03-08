Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Kadınlar Günü genelgesi! Kadının Güçlendirilmesi Kurulu kuruluyor

Son dakika haberine göre 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla genelge yayımlandı. Karara göre Kadının Güçlendirilmesi Kurulu oluşturularak kadınların tüm alanlarda söz sahibi olması için çalışmalar yürütülecek.

Resmi Gazete'nin 8 Mart 2025 tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan "Kadının Güçlenmesi" genelgesiyle "Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu" oluşturulduğu ilan edildi.. Kurul, kadınların eğitim, bilim, siyaset, ekonomi ve çalışma hayatı gibi tüm alanlarda daha fazla söz sahibi olması için planlamalar yapacak.

Kadınların siyasal hayata katılımını artırmak, girişimciliğini desteklemek ve karar alma süreçlerindeki temsilini güçlendirmek amacıyla çözüm önerileri geliştirilecek. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği konusunda toplumsal farkındalığı artıracak programların teşvik edilmesi planlanıyor.

6 ADIMDA KURULUN AMACI

Kurulun amaçları şu şekilde sıralandı:

1- Kadınların ekonomik ve toplumsal hayatın tüm alanlarında ilerlemesini sağlayacak kurumsal mekanizmaların oluşturulması ve var olan mekanizmaların kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürütecektir.

2- Kadınların, eğitim, bilim, siyaset, ekonomi, çalışma hayatı, çevre ve iklim değişikliği başta olmak üzere tüm alanlarda söz sahibi olmasına yönelik ihtiyaçları tespit edecek, çözüm önerileri geliştirecektir.

3- Kadınların siyasal hayata katılımı ile yetki ve karar alma süreçlerinde yer almasına katkıda bulunacak çalışmalar yapacaktır.

4- Kadınların, çalışma hayatına tam ve etkin katılımı ile kadın girişimciliğinin desteklenmesi için gereken tüm önlemlerin alınmasına, sürdürülebilir ekonomik değerlerin oluşması sürecinin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik tedbirler geliştirecektir.

5- Kadın erkek eşitliğinin sağlanması konusunda toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı artıracak programların geliştirilmesini ve uygulanmasını teşvikedecektir.

6- Kadın erkek eşitliğine duyarlı analiz ve bütçeleme gibi araçlar vasıtasıyla kamu politikalarının kadın erkek eşitliğine duyarlı hale getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.