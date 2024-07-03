Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik: Şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
03 Temmuz 2024 01:03 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 01:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımını tebrik etti.
EURO 2024 son 16 turu maçında Türkiye, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşma sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ı tebrik etti ve şampiyonluk yolunda başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. #BizimÇocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
ÇEYREK FİNALDE RAKİP HOLLANDA
Millilerin çeyrek finaldeki rakibi Romanya'yı mağlup eden Hollanda oldu.
Kaynak: TGRT Haber