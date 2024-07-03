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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik: Şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
03 Temmuz 2024 01:03 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 01:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan A Milli Takım&#039;a tebrik: Şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımını tebrik etti.

EURO 2024 son 16 turu maçında Türkiye, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. 

Karşılaşma sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ı tebrik etti ve şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. #BizimÇocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP HOLLANDA

Millilerin çeyrek finaldeki rakibi Romanya'yı mağlup eden Hollanda oldu.

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Kaynak: TGRT Haber
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