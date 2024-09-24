Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de dikkat çeken açıklama: Yeni bir sayfa açıyoruz

24 Eylül 2024 03:30 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 03:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li ve Türk iş insanlarıyla buluştuğu toplantıda iki ülkenin arasındaki işbirliklerine değindi. F-16 modernizasyon projesinde yeni bir sayfa açıldığını belirten Erdoğan engelin kalıcı biçimde kaldırılmasını istedi.

ABD'de Erdoğan'ı karşılayanlar arasında o da vardı! Gaye Erkan aylar sonra ortaya çıktı

ABD'de Erdoğan'ı karşılayanlar arasında o da vardı! Gaye Erkan aylar sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'de temaslarını sürdürüyor . Basına kapalı gerçekleşen Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı'nda konuşan Erdoğan, F-16 konusuna da değindi.

"İHRACAT ENGELİNİN KALDIRILMASINI BEKLİYORUZ, F-16'DA YENİ SAYFA AÇTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

-Ekonomik ve ticari konular, Amerika'yla münasebetlerimizin en önemli boyutlarından birini teşkil ediyor. Amerika, son 2 senedir en fazla ihracat yaptığımız ikinci, en fazla ithalat yaptığımız beşinci ülke oldu.

-Güçlü bir şekilde desteklediğimiz ve son 1 yıldır uygulamakta olduğumuz ekonomi programının meyvelerini topluyoruz. Tüm dünyayla birlikte ülkemizin de sorunu olan enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sürecine girdik. Ülkemizin küresel yatırım pastasından aldığı mevcut yüzde 1'lik payı, 2028 yılı itibarıyla yüzde 1,5'a çıkaracağız

-Savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz son yıllarda kısıtlamalar nedeniyle maalesef potansiyelinin çok gerisinde kaldı. F-16 modernizasyon projesiyle yeni bir sayfa açtığımızı temenni ediyor, bu alandaki ihracat engellerinin kalıcı şekilde kaldırılmasını bekliyoruz