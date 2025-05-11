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 | Onur Kaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 2011 yılında vefat eden annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' paylaşımı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 12:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Annelerin haklarının asla ödenmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ANNELERİMİZİN HAKKINI ASLA ÖDEYEMEYİZ"

"Ülkemizin ve dünyanın tüm annelerinin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimize Rabb’imden aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' paylaşımı

Sevgili anneciğim başta olmak üzere darıdünyadan darıukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyorum.

Şanlı hilalin dalgalanması için, aziz vatanın bekası için, milletimizin istiklal ve istikbali için canını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü’nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum.

Şüheda emaneti olan bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerimizin kıymetli annelerini saygıyla selamlıyor, hepsinin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum.

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FİLİSTİNLİ ANNELERİ UNUTMADI

Aynı şekilde, Filistin’de tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum.

Kıymetli eşim ve sevgili kızlarımın da Anneler Günü’nü canıgönülden kutluyor; kendilerine sabırları, fedakârlıkları ve emekleri için teşekkür ediyorum. Yeryüzünde barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü, Anneler Günü’nün güzelliklerle kutlanacağı günleri görmeyi Rabb’im bizlere nasip eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' paylaşımı
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