Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama kararı: Konya Emniyet Müdürü değişti
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 00:06 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 00:07
Resmi Gazete'de ilan edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Konya Emniyet Müdürlüğüne Maksut Yüksek atandı.
Konya Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un emekliliğe ayrılmasının ardından, yerine Maksut Yüksek atandı. Resmi Gazete'nin 7 Ocak tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararı duyuruldu. Maksut Yüksek Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.
Kaynak: tgrthaber.com