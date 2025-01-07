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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama kararı: Konya Emniyet Müdürü değişti

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 00:06 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 00:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan atama kararı: Konya Emniyet Müdürü değişti

Resmi Gazete'de ilan edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Konya Emniyet Müdürlüğüne Maksut Yüksek atandı.

Konya Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un emekliliğe ayrılmasının ardından, yerine Maksut Yüksek atandı. Resmi Gazete'nin 7 Ocak tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama​ kararı duyuruldu. Maksut Yüksek Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama kararı: Konya Emniyet Müdürü değişti - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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