Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya ile ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan, Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılışının 5’inci yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "Zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedîlerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak" dedi.