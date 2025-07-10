Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya ile ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan, Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılışının 5’inci yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "Zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedîlerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılışının 5’inci yıl dönümünde paylaşım yaptı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından 10 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararını paylaşarak, "5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedîlerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak" dedi. Söz konusu kararla birlikte Ayasofya’nın müze statüsü kaldırılmış, cami olarak ibadete açılması kararlaştırılmıştı.
https://x.com/RTErdogan/status/1943301706361770424