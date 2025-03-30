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 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajında belediyelere sert sözler: Ahtapot gibi sarmışlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına gönderdiği bayram mesajında “terörsüz Türkiye” vurgusu yaparak, bazı belediyelerin sokak terörünü ve soygunu perdelemeye çalıştığını belirterek sert ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatlarına bu konuda taraf olmamaları yönünde talimat verdi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 19:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına gönderdiği bayram mesajında "terörsüz Türkiye" vurgusu yaptı. Video mesaj yoluyla seslenen Erdoğan, Türkiye'nin "ayağına vurulan prangadan kurtulmakta olduğunu" belirtti.Mesajında bazı belediyelere yönelik eleştirilerde de bulunan Erdoğan, “Belediyelere adeta ahtapot gibi sarmışlar. Sokak terörünü, soygunu perdelemeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

- Terör ve yolsuzluk soruşturmalarını takip ediyoruz. Suç örgütünün kollarını nerelere uzandığını görüyoruz. Ramazanın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir.

-Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır.

"BİZ KENDİ GÜNDEMİMİZE ODAKLANIYORUZ, TARAF OLMAYACAĞIZ"

-Biz kendi gündemimize odaklanıyoruz. Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyeceğiz ana muhalefetin parti içi kavgalarına hiçbir şartta taraf olmayacağız. Teşkilatımızda yer alan arkadaşlarımızdan bu hassasiyetle hareket etmelerini bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, " Rabbim yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle Ramazan Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

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