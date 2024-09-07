Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuk hastalara moral ziyareti: Gölcük Devlet Hastanesini gezdi

07 Eylül 2024 23:39 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 23:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Devlet Hastanesinin yeni binasını gezdi. Tedavi gören çocuklarla sohbet eden Erdoğan küçük hediyeler verdi. Erkek çocuklarına verdiği minyatür Togg hediyesi çocuklar tarafından beğenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Gölcük Devlet Hastanesi'nin yeni binasının açılışı sonrası çocuk bölümünü ziyaret etti. Çocuklara hediyeler dağıtan Erdoğan aileleriyle de kısa sohbet ederek moral verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gölcük Devlet Hastanesi'nin yeni binası, Teleferik ve TOKİ konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katılımı sonrası hastanedeki çocukları görmek istedi.

TOGG'UN OYUNCAĞINI HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan hastane konusunda doktorlardan bilgi alarak ailelere "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Çocuklarla yakından ilgilenen ve onlara hediyeler veren Erdoğan, bir erkek çocuğuna Togg'un oyuncağını hediye olarak verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arabayı beğendin mi? Araba Togg, iki tane araba. Birisi Murat amcandan, birisi de benden." diyerek, çocukla muhabbetini sürdürdü.

Hastaların ailelerinin hal ve hatırlarını da soran Erdoğan, hastanede görev yapan doktorlara, hemşirelere ve personele yeni binalarının hayırlı olmasını diledi.