Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti. Yapılan anlaşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkeler arası ikili anlaşmaların yapıldığı toplantının ardından konuşuyor.

Konuşmasından satır başları:

-Irak Başbakanı Sayın Sudani ve heyetine hoş geldiniz diyorum. İlişkilerimizde büyük ivme yakaladık. Görüşmelerimizde güvenlik ve terörle mücadele konusunda durduk. PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadelede iş birliğinde kararlılığımızı teyit ettik. Bölgemizde teröre yer olmadığının altını çizdik.

-Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması gibi başlıklarda süratle ilerlemek istiyoruz. Kalkınma Yolu Projesi, hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır"

-İsrail bölgeyi kana gözyaşına boğarak kendi güvenliğini sağlayacağını zannetmektedir. Gazze'deki açlık tehlikesi artık kitlesel ölümlere varacak boyuta ulaşmış seviyede.

-Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Kardeş Pakistan halkına ve devletine başsağlığı diliyoruz. Dün Başbakan Şerif ile görüşmemiz oldu. Pakistan'ın soruşturma teklifini kıymetli buluyoruz. Türkiye olarak olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyonun düşürülmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz.