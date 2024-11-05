Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgız mevkidaşı Caparov arasında sürpriz hediyeleşme! Togg'a karşılık at jesti

05 Kasım 2024 12:43 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 13:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan,Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet Başkanları Zirvesi’nin toplandığı Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e gitti. İki ülke arasında 19 anlaşma imzalanırken, Erdoğan Kırgız mevkidaşı Sadır Caparov'a Togg jesti yaptı. Caparov da Erdoğan'a hediye vermeyi ihmal etmedi.

İhlas Holding’den Kırgızistan’a dev yatırım! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

İhlas Holding’den Kırgızistan’a dev yatırım! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Türk Devletleri Teşkilatı​ (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi, Kırgızistan​'da yapılacak. Bu kapsamda Kırgızistan'da bulunan Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi. İki lider "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov huzurunda, iki ülke arasında 19 anlaşma imzalandı.

KARŞILIKLI HEDİYELER

Ayrıca Erdoğan'a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından birinci derece "Manas Nişanı" takdim edildi.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Caparov'a TOGG hediye etti.

AT HEDİYE EDİLDİ

Caparov da Erdoğan'a hediye vermeyi ihmal etmedi. Erdoğan'a Caparov tarafından at hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir süre sevdikleri atı havuç ve elma ile besledi.