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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgız mevkidaşı Caparov arasında sürpriz hediyeleşme! Togg'a karşılık at jesti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Kasım 2024 12:43 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgız mevkidaşı Caparov arasında sürpriz hediyeleşme! Togg&#039;a karşılık at jesti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan,Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet Başkanları Zirvesi’nin toplandığı Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e gitti. İki ülke arasında 19 anlaşma imzalanırken, Erdoğan Kırgız mevkidaşı Sadır Caparov'a Togg jesti yaptı. Caparov da Erdoğan'a hediye vermeyi ihmal etmedi.

Türk Devletleri Teşkilatı​ (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi, Kırgızistan​'da yapılacak. Bu kapsamda Kırgızistan'da bulunan CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan​, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi. İki lider "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgız mevkidaşı Caparov'a Togg jesti - 1. Resim

Toplantıda Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov huzurunda, iki ülke arasında 19 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgız mevkidaşı Caparov arasında sürpriz hediyeleşme! Togg'a karşılık at jesti - 2. Resim

KARŞILIKLI HEDİYELER

Ayrıca Erdoğan'a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından birinci derece "Manas Nişanı" takdim edildi.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Caparov'a TOGG hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgız mevkidaşı Caparov arasında sürpriz hediyeleşme! Togg'a karşılık at jesti - 3. Resim

AT HEDİYE EDİLDİ

Caparov da Erdoğan'a hediye vermeyi ihmal etmedi. Erdoğan'a Caparov tarafından at hediye edildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgız mevkidaşı Caparov arasında sürpriz hediyeleşme! Togg'a karşılık at jesti - 4. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir süre sevdikleri atı havuç ve elma ile besledi.

 

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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