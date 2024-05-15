Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı! İki ismi Beştepe'ye çağırdı

15 May 2024 00:56 - Güncelleme : 15 May 2024 01:23

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile toplantı yaptı. Zirvede Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki kumpas soruşturmasının görüşüldüğü öğrenildi.

Suç örgütü Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmanın emniyet görevlilerine uzanmasıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bunun komplo olduğunu işaret ederek "17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin" yorumunda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyu görüşerek kritik kararlar aldığı öğrenildi.