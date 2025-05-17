Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küçük Eymen'e sürpriz

Avrupa’nın en büyük fizik tedavi hastanesi kapılarını açtı, Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışın hemen ardından hastaları ziyaret etti. Doğum günü olan küçük bir hastaya sürpriz yapıldı, fizik tedavi gören genç bir kızla ise basketbol üzerine keyifli bir sohbet yaşandı. Erdoğan’ın samimi diyalogları dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa’nın en büyük fizik tedavi hastanesi olarak açılışı yapılan İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

ÇOCUKLARLA SOHBET ETTİ, DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Açılışın ardından hastaneyi gezen Erdoğan, tedavi süreci devam eden bir genç kızla sohbet ederek doktorlardan bilgi aldı. Gencin sağlığına kavuştuğunu gören Erdoğan, “Çok başarılı, yakında inşallah voleybola başlar. Ama basketbol oynarsan rakibin ben olurum” diyerek moral verdi.

Ziyaret sırasında hastanede doğum günü olan küçük Eymen’e de sürpriz yapan Erdoğan, pasta keserek doğum gününü kutladı. Erdoğan, hastanede tedavi gören başka çocuklarla da yakından ilgilendi, sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Gaziantep’ten gelen bir kadın hastayla da görüşen Cumhurbaşkanı, "Allah şifa versin" dileğinde bulundu. Ziyareti sırasında sağlık personeliyle de bir araya gelen Erdoğan, toplu fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyarette Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti yöneticileri ve İstanbul protokolü de eşlik etti.