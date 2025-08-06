Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünyada ilk sıradayız' diyerek açılışı yaptı! Marcus Aurelius heykeli 65 yıl sonra evinde

Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanı'nın arkeoloji temalı bir programa ev sahipliği yapacağı "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisi Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ziyaretçilere açıldı. Sergide 65 yıl önce Türkiye'den kaçırılan ve ait olduğu topraklara dönmesi sağlanan Marcus Aurelius heykeli de ziyaretçilerle buluşacak. Erdoğan, bu önemli açılış öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin kültür mirasını koruyacağının altını çizen Erdoğan, "Arkeolojide destan yazılıyor. İnsanlık tarihine eşsiz katkılar yapılıyor. Türkiye, gerek toprak yüzeyi gerek su altı keşiflerinde dünya arkeolojisinde ilk sırada yer alıyor" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünyada ilk sıradayız' diyerek açılışı yaptı! Marcus Aurelius heykeli 65 yıl sonra evinde
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 15:26

Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanı'nın, temalı bir programa ev sahipliği yapacağı "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisi Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ziyaretçilerine ağırlamaya başlayacak. Sergide 65 yıl sonra ait olduğu topraklara dönmesi sağlanan Marcus Aurelius heykeli de ziyaretçilerle buluşacak.
Erdoğan, açılış öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Porgramımıza teşrif eden her bir konuğumuza şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkeolojinin Altın Çağı Sergisinin de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Programa katkı sunan herkesi gönülden tebrik ediyorum.

Anadolu toprakları sayısız topluluğa nice devlet ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu toprakların her bir katmanı sizi tahinin en kadim sayfalarına götürür. İnsanlığın ortak hafızası Anadolu'da şekillenmiştir.

Arkeoloji alanında çok köklü bir mirasın sahibiyiz. Yeni nesillere en güzel şekilde bırakmak son derece önemlidir.

İlk olarak Sultan Abdülmecit döneminde eski medeniyetlere sahip eserler muhafaza altına alınmaya başlamıştır.

ve kültür mirasımızı yarınlara taşımak için gayret sarf ediyoruz. Yoğun bir emek harcıyoruz. Sizlerin alın teri neticesinde ortaya çıkarılan gizli hazinelerin hak ettiği değeri görmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz.

Arkeolojide destan yazılıyor. İnsanlık tarihine eşsiz katkılar yapılıyor. dünya arkeolojisinde ilk sırada yer alıyor. Mağara kazılardan klasik dönem kentlerine uzanan her çalışmayla Anadolu'nun kadim geçmişi ortaya konuyor. Ülkemizin dört bir yanındaki kazı başkanlıklarımızın sayısını 250'nin üzerine çıkardık.

Geleceğe miras projemizin neticesini kısa sürede almaya başladık. Daha önce kazılar kısıtlı bir süre zarfında yapılıyordu, 90 günden oluşuyordu. Sağladığımız yeni imkanlarla kazı süresini 12 aya çıkardık. Hocalarımız kazı çalışmalarını çok yönlü olarak gerçekleştiriyor. Projemizin önemli bir sonucu daha oldu. Kazı çalışmaları 163 yıl önce Efes'te başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünyada ilk sıradayız' diyerek açılışı yaptı! Marcus Aurelius heykeli 65 yıl sonra evinde

Anadolu'nun kadim izlerinin konuşulacağı Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ise dünyanın dört bir yanından akademisyenleri bir araya getirecek.

Tarihin derinliklerinden bugüne ulaşan Marcus Aurelius heykeli ilk kez devletin zirvesi olan Beştepe'de sergilenecek.

Yaklaşık iki bin yıllık bu eşsiz eser, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'ndaki özel bir alanda ziyaretçilerini selamlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünyada ilk sıradayız' diyerek açılışı yaptı! Marcus Aurelius heykeli 65 yıl sonra evinde

Geçmişin izini süren bilim insanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluşturacak bu özel açılışın, sadece bir sergi olarak değil, arkeoloji, kültürel miras ve tarih araştırmaları alanında Cumhuriyet tarihinin iddialı buluşmalarından biri olarak kayda geçeceği öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ile alanında uzman yerli ve yabancı bilim insanları Ankara'da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünyada ilk sıradayız' diyerek açılışı yaptı! Marcus Aurelius heykeli 65 yıl sonra evinde


Sempozyumda Marcus Aurelius heykelinin taşıdığı tarihsel ve sanatsal değer, bulunuş süreci ve Anadolu arkeolojisi içindeki önemi de bilimsel sunumlarla ele alınacak.

Bilimsel derinliğiyle akademiyi, toplumsal etkisiyle kamuoyunu etkileyen bu eş zamanlı organizasyon Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya açma iradesindeki kararlılığı da ortaya koymayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünyada ilk sıradayız' diyerek açılışı yaptı! Marcus Aurelius heykeli 65 yıl sonra evinde

İLK KEZ SERGİLENECEK ESERLERİN ORANI YÜZDE 80'İ AŞIYOR


Mitoloji, diplomasi ve bilimi aynı zeminde buluşturacak Geleceğe Miras Projesi kapsamındaki "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisinde her eser kendi hikayesini anlatacak.

Dünyada ses getiren birçok buluntunun yer alacağı sergide, bilimsel bir keşfin ya da kültürel bir mücadelenin sonucunda doğdukları topraklarda arkeoloji tutkunlarıyla buluşacak eserlerin yüzde 80'den fazlası ilk kez sergilenecek.

ETİKETLER
#türkiye
#arkeoloji
#tarih
#Cumhurbaşkanı Açıklamaları
#Marcus Aurelius
#Sergiler
#Kültürel Miras
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.