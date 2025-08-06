Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünyada ilk sıradayız' diyerek açılışı yaptı! Marcus Aurelius heykeli 65 yıl sonra evinde

Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanı'nın, arkeoloji temalı bir programa ev sahipliği yapacağı "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisi Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ziyaretçilerine ağırlamaya başlayacak. Sergide 65 yıl sonra ait olduğu topraklara dönmesi sağlanan Marcus Aurelius heykeli de ziyaretçilerle buluşacak.

Erdoğan, açılış öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Porgramımıza teşrif eden her bir konuğumuza şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkeolojinin Altın Çağı Sergisinin de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Programa katkı sunan herkesi gönülden tebrik ediyorum.

Anadolu toprakları sayısız topluluğa nice devlet ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu toprakların her bir katmanı sizi tahinin en kadim sayfalarına götürür. İnsanlığın ortak hafızası Anadolu'da şekillenmiştir.

Arkeoloji alanında çok köklü bir mirasın sahibiyiz. Yeni nesillere en güzel şekilde bırakmak son derece önemlidir.

İlk olarak Sultan Abdülmecit döneminde eski medeniyetlere sahip eserler muhafaza altına alınmaya başlamıştır.

Tarih ve kültür mirasımızı yarınlara taşımak için gayret sarf ediyoruz. Yoğun bir emek harcıyoruz. Sizlerin alın teri neticesinde ortaya çıkarılan gizli hazinelerin hak ettiği değeri görmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz.

Arkeolojide destan yazılıyor. İnsanlık tarihine eşsiz katkılar yapılıyor. Türkiye dünya arkeolojisinde ilk sırada yer alıyor. Mağara kazılardan klasik dönem kentlerine uzanan her çalışmayla Anadolu'nun kadim geçmişi ortaya konuyor. Ülkemizin dört bir yanındaki kazı başkanlıklarımızın sayısını 250'nin üzerine çıkardık.

Geleceğe miras projemizin neticesini kısa sürede almaya başladık. Daha önce kazılar kısıtlı bir süre zarfında yapılıyordu, 90 günden oluşuyordu. Sağladığımız yeni imkanlarla kazı süresini 12 aya çıkardık. Hocalarımız kazı çalışmalarını çok yönlü olarak gerçekleştiriyor. Projemizin önemli bir sonucu daha oldu. Kazı çalışmaları 163 yıl önce Efes'te başlamıştı.

Anadolu'nun kadim izlerinin konuşulacağı Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ise dünyanın dört bir yanından akademisyenleri bir araya getirecek.

Tarihin derinliklerinden bugüne ulaşan Marcus Aurelius heykeli ilk kez devletin zirvesi olan Beştepe'de sergilenecek.

Yaklaşık iki bin yıllık bu eşsiz eser, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'ndaki özel bir alanda ziyaretçilerini selamlayacak.

Geçmişin izini süren bilim insanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluşturacak bu özel açılışın, sadece bir sergi olarak değil, arkeoloji, kültürel miras ve tarih araştırmaları alanında Cumhuriyet tarihinin iddialı buluşmalarından biri olarak kayda geçeceği öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ile alanında uzman yerli ve yabancı bilim insanları Ankara'da bir araya gelecek.



Sempozyumda Marcus Aurelius heykelinin taşıdığı tarihsel ve sanatsal değer, bulunuş süreci ve Anadolu arkeolojisi içindeki önemi de bilimsel sunumlarla ele alınacak.

Bilimsel derinliğiyle akademiyi, toplumsal etkisiyle kamuoyunu etkileyen bu eş zamanlı organizasyon Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya açma iradesindeki kararlılığı da ortaya koymayı hedefliyor.

İLK KEZ SERGİLENECEK ESERLERİN ORANI YÜZDE 80'İ AŞIYOR



Mitoloji, diplomasi ve bilimi aynı zeminde buluşturacak Geleceğe Miras Projesi kapsamındaki "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisinde her eser kendi hikayesini anlatacak.

Dünyada ses getiren birçok buluntunun yer alacağı sergide, bilimsel bir keşfin ya da kültürel bir mücadelenin sonucunda doğdukları topraklarda arkeoloji tutkunlarıyla buluşacak eserlerin yüzde 80'den fazlası ilk kez sergilenecek.