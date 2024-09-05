Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orta Vadeli Program değerlendirmesi

05 Eylül 2024 23:09 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 23:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide hedeflerin belirlendiği Orta Vadeli Program için değerlendirme yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, destek vurgusu yaptı.

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının açıklandığı Orta Vadeli Program için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesaj yayımladı. Enflasyonla kararlılık vurgusu yapan Erdoğan bu programa güven ve desteğinin tam olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirme şöyle:

"Bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program’ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP’ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Hükümet olarak OVP kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, vatandaşımızın refahını artırırken sağlam temellere dayalı ekonomimizin gelecek nesillerimiz için de sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."