Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaşın ekonomiye zararına dair uyarılar: Faturayı dünya ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel savaşların yalnızca taraf ülkeleri değil tüm dünyayı ekonomik ve enerji boyutuyla etkilediğini vurgulayarak, çatışmaların sürmesi halinde maliyetin daha da artacağı uyarısında bulundu. İstanbul’da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı’nda, Türkiye’nin küresel ekonomideki rolü ve yatırım potansiyeli masaya yatırıldı. 1,2 trilyon dolarlık varlığı temsil eden uluslararası yatırımcıların katıldığı toplantıda, Türkiye’nin “küresel bağlantı noktası” olma hedefi öne çıktı.

27.03.2026
20:58
27.03.2026
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı, İstanbul'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, devam eden savaşların küresel ekonomiye olumsuz etkilerini ve artan kırılganlıkları vurguladı.
Erdoğan, bir aydır süren savaşın faturasını sadece çatışan tarafların değil, tüm insanlığın ödediğini belirtti.
Savaşın enerji piyasaları, bilişim, ulaşım ve ticaret ağları gibi geniş bir alanda olumsuz etkiler yarattığı ifade edildi.
Çatışmalar sona ermezse ödenecek faturanın daha da kabaracağı ve coğrafi mesafenin bu süreçte anlamını yitireceği vurgulandı.
Küresel ekonomik düzenin birçok cepheden tehdide maruz kaldığı, enerji güvenliği ve tedarik zincirlerinin aşınmasının kırılganlıkları artırdığı belirtildi.
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşti.
Dünya Ekonomik Forumu ((WEF) Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı, İstanbul'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'de yatırımı bulunan çok uluslu şirketlerin küresel CEO'ları, uluslararası finans kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ve dev fon yöneticileri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, dünyanın önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerini Türkiye’nin ekonomi yönetimi ve ekonomi bürokrasisiyle bir araya getirdi.

"FATURA KABARACAK"


Toplantıda katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada hem sizlerin Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerinizi dinlemek, hem de şirketlerinizin gelecek vizyonunda ülkemizi nasıl konumlandıracağınızı anlamak üzere, bir araya gelmiş bulunuyoruz. Malumunuz son yıllarda küresel ekonomi, salgın sonrası toparlanma süreci, yeşil ve dijital dönüşüm, artan ticaret gerilimleriyle jeopolitik gelişmelerle şekillenen bir gündemin içinde sürükleniyor. Enerji piyasalarında üretim, bilişim, ulaşım ve ticaret ağlarının işleyişine kadar, geniş bir alanda savaşın olumsuz etkilerini tüm dünya hissediyor. Daha önce farklı vesilelerle ifade ettiğim gibi, bir aydır bölgemizi sarsan bu anlamsız, hukuksuz ve gereksiz savaşın faturasını çatışmaların tarafı kadar tüm insanlık da ödüyor. Diplomasi ve diyalog yoluyla ortak bir paydada buluşma imkanı varken, bu yolların sabote edilmesinin yükünü insanlık ailesi olarak hepimiz birlikte çekiyoruz. Şu bir gerçek ki, çatışmalar sona ermezse, ödenecek fatura da kabaracaktır. Coğrafi mesafenin bu süreçte bir anlamı olmayacak. Hatta farklı kıtalarda yer alan ülkeler, anlaşıldığı kadarıyla enerji boyutuyla daha çok etkilenecektir. Küresel risk analizleri, uluslararası sistemde daha rekabetçi ve daha kırılgan bir döneme girildiğini ortaya koymaktadır. Bu yeni dönemde global ekonomik düzen birçok cepheden tehdide maruz kalmaktadır. Enerji güvenliği ve tedarik zincirlerinin aşınması uluslararası ticaret rejiminin erozyona uğraması ve korumacı politikalar kırılganlıkları arttırmakta, tüm bu gelişmeler istikrarlı ekonomilerin sayısını azaltmaktadır" ifadelerini kullandı.

