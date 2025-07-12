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 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudani ile dikkat çeken görüşme: 'Kalıcı olarak sökülüp atılacak'

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın silah bırakmasının ardından bölgede gözler Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani ile yaptığı görüşmesinde yeni sürece dair meseleleri ele aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudani ile dikkat çeken görüşme: 'Kalıcı olarak sökülüp atılacak'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 21:49

Cumhurbaşkanı 'ın sürecinde kritik mesajlar verdiği AK Parti Kızılcahamam Kampı konuşması sonrası trafiği sürüyor. Irak Başbakanı Sudani ve Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşen Erdoğan, kritik mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudani ile dikkat çeken görüşme: 'Kalıcı olarak sökülüp atılacak'

"SÖKÜLÜP ATILACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, Türkiye’nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini aktardı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yapılan açıklamada görüşmenin detayları şu şekilde yer aldı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, “Terörsüz Türkiye” sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, Türkiye’nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini, adımların kararlılıkla atılmaya devam edileceğini, süreci baltalamaya çalışanlara karşı müteyakkız olacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Türkiye ve Irak’ın karşılıklı kazanç esasıyla Kalkınma Yolu başta olmak üzere bir çok alanda iş birliği fırsatlarını değerlendirerek ilişkilerini geliştirmeyi sürdürdüğünü belirtti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudani ile dikkat çeken görüşme: 'Kalıcı olarak sökülüp atılacak'

ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefiyle başlattığı sürecin başarıyla neticelenmesinin bölgesel güvenliği güçlendireceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudani ile dikkat çeken görüşme: 'Kalıcı olarak sökülüp atılacak'
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ETİKETLER
#recep tayyip erdoğan
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#Terörsüz Türkiye
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