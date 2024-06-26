Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’a ziyaret
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Haziran 2024 18:36 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Kurtulmuş'a ziyarette bulundu.
TEŞEKKÜR ETTİ
Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazi Meclis'imizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Zat-ı devletlerine nazik ziyaretleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı