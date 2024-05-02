02 May 2024 20:59 - Güncelleme : 02 May 2024 21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Metal'e taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüşmesi sonrası, iki ay önce vefat eden Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak için taziye ziyaretinde bulundu.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için Türk Metal Sendikası'na taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı