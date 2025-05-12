Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye hazır' vurgusu: Tarihe görüşme öncesi Zelenski ile temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde dikkat çeken mesajlar verdi. Türkiye'nin barış sürecine aktif katkı sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında yeniden başlayan doğrudan temasları tarihi bir fırsat olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların yeniden başlamasını önemli bir gelişme olarak değerlendirdiğini belirterek, Türkiye’nin bu sürecin her aşamasında gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Barış müzakerelerinin yeniden başlaması için kapsamlı bir ateşkesin kritik olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin tarafları bir araya getirme konusundaki kararlılığını yineleyerek, Rus ve Ukraynalı heyetleri Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca, barış için ortaya çıkan bu fırsat penceresinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.