Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden Erkan Yolaç için taziye mesajı paylaştı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com.tr
17 May 2024 22:21 - Güncelleme : 17 May 2024 22:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden ünlü sunucu Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı yayınladı.
Televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından ünlü isim için taziye mesajı paylaştı.
"ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"
Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç’ın vefatından büyük üzüntü duydum.
Merhuma yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum."
Kaynak: tgrthaber.com.tr