Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Yavuz Selim Tuncer için taziye mesajı

18 Ağustos 2024 19:02 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 19:07

AK Parti'den yeni transfer atağı! Medya, iş dünyası ve akademiden önemli isimler var

AK Parti'den yeni transfer atağı! Medya, iş dünyası ve akademiden önemli isimler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süredir rahatsızlığı bulunan AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer'in vefatı sonrası sosyal medya hesabından taziyelerini iletti.

"Yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer'in vefatından büyük üzüntü duydum." ifadesini kullanan Erdoğan, Tuncer'e Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyelilere ve AK Parti'ye başsağlığı diledi.

EŞİNİ ARADI

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, 2019'dan bu yana AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yavuz Selim Tuncer'in eşi Şenay Tuncer'i arayarak başsağlığı dileğinde de bulundu.