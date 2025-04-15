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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirai don açıklaması: 'Gıda arzı risk altında değil'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Son günlerde yaşanan zirai don olaylarının gıda arzını tehdit etmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, zarar gören çiftçilere desteklerin sağlanacağını ifade etti. .

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 19:21
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 19:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirai don açıklaması: 'Gıda arzı risk altında değil'

Son günlerde tarım alanlarında zarara neden olan zirai donla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"EKSİ 17 DERECEYİ BULAN ANİ SOĞUKLAR YAŞANDI"

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine giderek daha fazla maruz kalıyoruz. 'Son ağaç kesildiğinde, son nehir kirlendiğinde, son balık öldüğünde o zaman paranın yenmediğini anlayacaksınız'. Evet insanlık olarak bizden öncekilerden devraldığımız, çocuklarımızın bize emaneti olan tabiat, hava, su, toprağı hoyratça kullanmanın faturasına daha çok muhatap olduğumuz dönemin içindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirai don açıklaması: 'Gıda arzı risk altında değil'

Bazen kuraklık bazen sel, dolu ve zirai don gibi meteorolojik olaylarla iklim değişikliği kendini belli ediyor. Tarımsal üretim iklim değişikliğinden en çok etkilenen alanların başında geliyor. Hava sıcaklığındaki ani düşüşler sebebiyle ülkemizin belli bölgelerinde don, kar yağışı, dolu olaylarıyla karşı karşıya kaldık Kimi yerlerde termometreler eksi 17 dereceyi gösterdi. Bu vesile ile bir kez daha tüm üreticilerimize, çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum Tarım ve Orman Bakanlığımız ilk günden beri süreci yakından takip etti."

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