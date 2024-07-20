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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye! 380 çivi 7 bin 300 metre tel

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
20 Temmuz 2024 14:48 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 14:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ı duygulandıran hediye! 380 çivi 7 bin 300 metre tel

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü vesilesiyle KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düzenlenen etkinliklerde annesi Tenzile Erdoğan'ın yer aldığı bir hediye tablo duygulandırdı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çeşitli etkinlikle düzenlendi.

Lefkoşa'da geniş çaplı tören ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Düzenlenen programlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun bir ilgi vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye! 380 çivi 7 bin 300 metre tel - 1. Resim

ÇEŞİTLİ HEDİYELER SUNULDU

Çeşitli hediyeler sunulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıracak bir tablo da yer aldı.

Erdoğan'a özel hediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın olduğu bir fotoğrafın yer aldığı tablo.

380 ÇİVİ 7 BİN 300 METRE TEL

Bu özel tablo 380 çivi ve 7300 metre tel kullanılarak yapıldı. Tablonun yapımında kalem, boya gibi herhangi başka bir madde kullanılmadı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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