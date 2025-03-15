Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı imzasıyla atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de duyuruldu. Bakanlıklar ve kamu kurumlarında üst düzey görevler için yapılan atamalar dikkat çekti. Diyanet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Dışişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarında önemli isimler yeni görevlerine getirildi.

Resmi Gazete’nin 15 Mart tarihli sayısına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla çok sayıda üst düzey atama kararı yayımlandı. Bakanlıklar ve kamu kurumlarındaki kritik görevler için yapılan atamalar dikkat çekti.

PEK ÇOK KURUMDA YENİ İSİMLER GETİRİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliğine Fatih Okumuş atanırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ise önemli görev değişiklikleri yapıldı. Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Fatih Pehlivan, Pınar Yavuzkanat ve Seyfi Bozçelik getirilirken, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hülya Yılmaz, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına İsa Tekpınar atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Aysun Torun Orhan atanırken, Dışişleri Bakanlığı'nda da birçok kritik göreve yeni isimler getirildi. İşte Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan atamalar:

Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı: Güçlü Kalafat

Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığı: Kazım Çavuşoğlu

Asılsız Tarihi İddialarla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığı: Arif Eser Torun

Güney Amerika Genel Müdür Yardımcılığı: Selen Evcit

Göç Politikaları Genel Müdür Yardımcılığı: Rıfkı Olgun Yücekök

Türk Dünyası Teşkilatları ile Soydaş ve Akraba Topluluklar Genel Müdür Yardımcılığı: Birey Yılmazsoy

Stratejik İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı: Meliha Gülce Kumrulu

Terörle Mücadele Genel Müdür Yardımcılığı: Erdem Tuncer

Uluslararası Ekonomi Politikaları ve Kuruluşları Genel Müdür Yardımcılığı: Hayriye Işıl Cemali Doğan

Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığı: Çağla Pınar Tansu Seçkin

Dış Politika Plan Genel Müdür Yardımcılığı: Sinem Mingan

Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığı: Ayşe Zeynep Gündüz

Vize İşlemleri Genel Müdür Yardımcılığı: Reyhan Özgür

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda ise Spor Müşavirliği görevine Sevda Altunoluk atandı.

Yayımlanan bu kararlarla birlikte devletin önemli kademelerinde yeni isimler görev başına getirilmiş oldu. Atamalar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.