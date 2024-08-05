Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmek isteyen FETÖ'cü hainlerin ses kayıtları ortaya çıktı

05 Ağustos 2024 11:26 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 11:55

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında en kanlı olaylar Ankara ve İstanbul'da yaşandı. Yaşanan hain darbe girişiminde sivillerin üzerine bombalar ve kurşunlar yağdırılırken Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalarla vuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık elli milletvekilinin Meclis'te bulunduğu sırada F-16 savaş uçakları Meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu dört defa bombaladı.

Ankara'nın Beştepe semtinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bombalama girişiminde bulunulsa da başarılı olunamadı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da suikast girişiminde bulunuldu. Olaylar sonucunda darbeye karşı çıkan en az 248 kişi (180 sivil, 62 polis, 6 asker) şehit oldu.

FETÖ'CÜ HAİNLER ERDOĞAN'A SUİKASTE GİDEN TİME YARDIM ETTİ

İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndaki iki uçuş kulesinde görevli iki hainin, 15 Temmuz darbe girişimine engel olmak yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikasta giden time yardım etti.

İki hain hakkında, darbe girişiminden 7 yıl sonra iddianame hazırlandı. Soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nun koordinesinde yürütüldü.

Bilişim uzmanlarının ses kayıtları çözümlerini inceleyen terör savcıları, iki hainin suçlarını tek tek belirledi.

İKİ HAİNİN YARGILANMALARI DEVAM EDİYOR

İddianamede yer alan bilgilere göre hainler, hava üssünü uçuşa kapatmayarak suikast timinin kullanmasına izin verdi. Ayrıca FETÖ üyelerinin kullandığı hava araçlarına nakil yapılmasını sağladı.

Savcılık, FETÖ'cü hainler hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

İki sanığın, 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamaları devam ediyor.

İKİ HAİNE AİT SES KAYITLARINA ULAŞILDI

Bilişim uzmanları, hava üssündeki telsiz ve telefon konuşmalarını inceledikleri sırada bir de sürpriz ses kaydına ulaştı.

Kayıttaki kişiler, Cumhurbaşkanına suikasta giden time komutanlık yapan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile eski binbaşı Şükrü Seymen'e ait. Suikast girişimini yöneten iki ismin, 'Kartal 1' ve 'kurt', takma isimlerini kullandıkları, timleri bu komutlarla yönettikleri tespit edildi.

Sönmezateş ile Seymen de bu suçtaki yargılamaları sonrasında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.