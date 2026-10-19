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Gündem
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 06:50
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 06:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeni haftada yoğun gündem bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu hafta yoğun bir mesai bekliyor. Erdoğan'ın gündeminde parti çalışmaları, Meclis mesaisi ve diplomatik temaslar olacak. Yarın AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nu (MKYK) toplayacak olan Cumhurbaşkanı, çarşamba günü de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşacak. Kritik toplantılarda Terörsüz Türkiye süreci, fon krizi ve güncel meselelerle ilgili önemli kararlar alınacak.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeni haftada yoğun gündem bekliyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 06:50
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 06:50

Yeni haftada Cumhurbaşkanı 'ın gündemi yoğun olacak.

'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü 119 gün sonra ’de grup toplantısı yapacak. Milletvekillerine hitap edecek olan Erdoğan, iç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verecek. Özellikle Terörsüz Türkiye’deki son durum, Meclis çalışmaları, yeni yasama dönemi ile ilgili açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeni haftada yoğun gündem bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın perşembe günü de Kanada Başbakanı ’i kabul etmesi bekleniyor. Görüşmede iki ülke arasındaki ortaklığın enerji ve madencilik, iklim, savunma ve güvenlik ile halklar arası ilişkiler gibi alanlarda geliştirilmesi ele alınacak.

Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için özellikle enerji, havacılık, ileri teknolojiler, madencilik ve kritik mineraller alanlarındaki fırsatlara odaklanılması bekleniyor. İki ülke arasındaki ticaret son beş yılda yaklaşık yüzde 50 arttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeni haftada yoğun gündem bekliyor

Carney, Temmuz 2026’da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında geldiği Ankara’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.

CUMHURBAŞKANI’NA ALMANYA SUNUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından ’daki son eyalet seçimleri ve Avrupa’daki aşırı sağın yükselişine dair sunum yapıldı. Sunumda, merkez siyasetin çöktüğü ve Avrupa Birliği’nin kuruluş felsefesinden uzaklaşıldığı bildirildi. Almanya’da, aşırı sağ ve aşırı solun toplam oyunun yüzde 60’lara ulaştığı kaydedilirken toplumun yüzde 87’sinin Şansölye Friedrich Merz’den memnun olmadığı belirtildi.

Türk Müslüman topluluğu için bu durumun büyük riskli taşıdığı vurgulanırken, aşırı sağın, “Camileri ahır mı yapalım, diskoya mı çevirelim” diye anketler oluşturduğu aktarıldı. Müslüman seçmenin yüzde 51’inin göçmen ve İsrail karşıtı politikaları sebebiyle sol partileri tercih ettiği, yüzde 4’ünün ise aile odaklı ve LGBT karşıtı tutum sebebiyle aşırı sağa oy verdiği aktarıldı.

ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#Almanya
#TBMM
#türkiye gazetesi
#Mark Carney
#Gündem
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