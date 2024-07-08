Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği hız kesmiyor: Sıradaki durak ABD

08 Temmuz 2024 09:18 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 09:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'la ilgili dikkat çeken sözler: Davetimiz her an olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'la ilgili dikkat çeken sözler: Davetimiz her an olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri tebrik etti: Gelecekte bu işi götüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri tebrik etti: Gelecekte bu işi götüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında yoğun programları vardı.

Erdoğan, Kızılcahamam'daki AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.

DÜNYAYA GAZZE MESAJI

Daha sonra Şanhay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelerek bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Zirvede konuşan Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki zulmüne son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

'BİZİM ÇOCUKLAR'A TEBRİK

Dün A Milli Takım'a Hollanda ile karşılaşmasında destek olmak için Berlin'e giden Erdoğan, maç sonrası futbolcuları ziyaret ederek verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

NATO LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILACAK

Cumhurbaşkanı, önümüzdeki hafta NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidecek, devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek.