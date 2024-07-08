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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği hız kesmiyor: Sıradaki durak ABD

Editör: Merve Yaz
08 Temmuz 2024 09:18 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 09:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği hız kesmiyor: Sıradaki durak ABD

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımına çeyrek final mücadelesinde destek olmak için Almanya'daydı. Maç sonrası Berlin'den İstanbul'a dönen Erdoğan, 9-11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'de olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında yoğun programları vardı.

Erdoğan, Kızılcahamam'daki AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği hız kesmiyor: Sıradaki durak ABD - 1. Resim

DÜNYAYA GAZZE MESAJI

Daha sonra Şanhay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelerek bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Zirvede konuşan Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki zulmüne son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

'BİZİM ÇOCUKLAR'A TEBRİK

Dün A Milli Takım'a Hollanda ile karşılaşmasında destek olmak için Berlin'e giden Erdoğan, maç sonrası futbolcuları ziyaret ederek verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği hız kesmiyor: Sıradaki durak ABD - 2. Resim

NATO LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILACAK

Cumhurbaşkanı, önümüzdeki hafta NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidecek, devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek.

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