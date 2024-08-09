Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor! Karadağlı Bakan İbrahimovic'i kabul etti

09 Ağustos 2024 15:47 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 15:57

Dün, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Ankara'da bir araya gelen ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor.

Erdoğan bugün de Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

BAKAN FİDAN: GAZZE'DEKİ KATLİAMIN FAİLLERİ CEZASIZ KALMAMALI

Sabah saatlerinde de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic​​​​​​​ ile İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Gazze'ye insani yardımlar konusunda uluslararası toplumun, İsrail'e baskı uygulamak ve Filistinlilerin açlığa mahkum edilmesini engellemek zorunda olduğunu belirten Fidan, "Gazze'deki katliamın failleri cezasız kalmamalı. Bu caniler uluslararası mahkemelerde er ya da geç hesap vermeli." dedi.

Fidan, Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasını ilk andan itibaren desteklediğini ve Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) açılan davaya müdahil olduğunu hatırlattı.