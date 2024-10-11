Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor! Sırbistan'da resmi törenle karşılandı: 5 milyar dolarlık ticari anlaşma yapılacak

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

11 Ekim 2024 12:16 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 12:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a geldi. Erdoğan Sırp mevkidaşı Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın ziyaretinde gündemde; ikili ilişkiler, Balkanlar'daki gelişmeler, Gazze'deki soykırım ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları yer alıyor. Öte yandan Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.