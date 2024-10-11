Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor! Sırbistan'da resmi törenle karşılandı: 5 milyar dolarlık ticari anlaşma yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a geldi. Erdoğan Sırp mevkidaşı Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın ziyaretinde gündemde; ikili ilişkiler, Balkanlar'daki gelişmeler, Gazze'deki soykırım ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları yer alıyor. Öte yandan Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a ulaştı. Erdoğan, Sırp mevkidaşı tarafından resmi törenle karşılandı.
MASADA BİRÇOK KONU BAŞLIĞI
Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinin gündeminde Türkiye-Sırbistan ilişkileri, Balkanlar'daki gelişmeler, Gazze'deki soykırım ve işgal edilen Filistin toprakları ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları yer alıyor.
5 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ
Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması planlanıyor. Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.
Erdoğan'ın temasları kapsamında İş Forumu da düzenlenecek. Bu toplantıda Erdoğan, Türk ve Sırp iş insanlarıyla bir araya gelecek.