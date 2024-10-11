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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor! Sırbistan'da resmi törenle karşılandı: 5 milyar dolarlık ticari anlaşma yapılacak

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Ekim 2024 12:16 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 12:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın diplomasi trafiği sürüyor! Sırbistan&#039;da resmi törenle karşılandı: 5 milyar dolarlık ticari anlaşma yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a geldi. Erdoğan Sırp mevkidaşı Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın ziyaretinde gündemde; ikili ilişkiler, Balkanlar'daki gelişmeler, Gazze'deki soykırım ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları yer alıyor. Öte yandan Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Arnavutluk'taki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile Sırbistan​'ın başkenti Belgrad​'a ulaştı. Erdoğan, Sırp mevkidaşı tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor! Sırbistan'da resmi törenle karşılandı: 5 milyar dolarlık ticari anlaşma yapılacak - 1. Resim

MASADA BİRÇOK KONU BAŞLIĞI

Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinin gündeminde Türkiye-Sırbistan ilişkileri, Balkanlar​'daki gelişmeler, Gazze'deki soykırım ve işgal edilen Filistin toprakları ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor! Sırbistan'da resmi törenle karşılandı: 5 milyar dolarlık ticari anlaşma yapılacak - 2. Resim

5 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması planlanıyor. Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

 Erdoğan'ın temasları kapsamında İş Forumu da düzenlenecek. Bu toplantıda Erdoğan, Türk ve Sırp iş insanlarıyla bir araya gelecek.

 

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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