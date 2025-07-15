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 | Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ sözleri ne anlama geliyor? Ersan Şen'den dikkat çeken yorum

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, teyakkuz vurgusu yaparak "Halen FETÖ virüsünü bünyeden tamamen söküp atamadık." ifadelerini kullandı. TGRT Haber'de konuşmayı değerlendiren Prof. Dr. Ersan Şen örgütün varlığını sürdürmesiyle ilgili önemli bir yorumda bulundu.

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KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 23:21

Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'ndaki "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda yaptığı konuşmada "Örgütten gelen en büyük tehditleri, en büyük taarruzları başarıyla atlattık. Önce 17/25 Aralık'ta, ardından 15 Temmuz'da hainleri bozguna uğrattık. Ancak halen virüsünü bünyeden tamamen söküp atamadık." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "Tedbiri ve teyakkuzu asla elden bırakmamamız gerektiğinin altını tekrar çiziyorum." dedi.

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı programında hem 9 yıl önceki FETÖ'nün hem de Cumhurbaşkanı 'ın törendeki konuşması ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ sözleri ne anlama geliyor? Ersan Şen'den dikkat çeken yorum

"LOJİSTİĞİNİ VE PERSONEL DESTEĞİNİ KESEMEZSENİZ..."

Prof. Dr. Ersan Şen, Erdoğan'ın sözlerini değerlendirerek "Bir yapılanmanın lojistiğini ve personel desteğini kesemezseniz bu yapılanma varlığını dünya üzerinde özellikle bizim müttefikimiz olan memleketlerde korumaya devam ediyor. Bunların başında , geliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çok iyi yapılanmışlar. Yurt dışı yatırımları var." şeklinde konuştu.

Şen ayrıca örgütün üst düzey isimlerine yönelik operasyonların yoğunlaşmasının önemine dikkat çekerek daha alt görevlerde bulunan isimlerin yakalanmasıyla tek başına sonuç almanın zorluğuna işaret etti.

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ETİKETLER
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#15 Temmuz darbe girişimi
#Abd
#Terörizm
#Gündem
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