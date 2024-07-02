Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı yeni bakanlar belli oldu: Resmi Gazete kararları yayımlandı

02 Temmuz 2024 00:46 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 01:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararlarına göre Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu; Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığına Murat Kurum getirildi.

Yeni bakanların yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek görevlerine başlaması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Haseki'nin koltuğuna önceki hükümette Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı görevinde bulunan Murat Kurum getirildi.

Affını isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine de İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu getirildi.

2018-2023 yılları arasında bakanlık görevlerinde bulunduktan sonra 2024 yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Murat Kurum görevine geri dönmüş oldu.

3 Haziran 2023'te göreve gelen cumhurbaşkanlığı kabinesi isimleri şöyleydi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu