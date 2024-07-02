Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı yeni bakanlar belli oldu: Resmi Gazete kararları yayımlandı
Son dakika haberi... Resmi Gazete'nin 2 Temmuz sayısının yayımlanmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla görevden alınan bakanlar ve yerine görevlendirilenler belli oldu. Sağlık Bakanlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na yeni bakanlar atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararlarına göre Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu; Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığına Murat Kurum getirildi.
Yeni bakanların yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek görevlerine başlaması bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Haseki'nin koltuğuna önceki hükümette Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı görevinde bulunan Murat Kurum getirildi.
Affını isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine de İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu getirildi.
2018-2023 yılları arasında bakanlık görevlerinde bulunduktan sonra 2024 yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Murat Kurum görevine geri dönmüş oldu.
3 Haziran 2023'te göreve gelen cumhurbaşkanlığı kabinesi isimleri şöyleydi:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu