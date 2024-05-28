Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

28 May 2024 00:07 - Güncelleme : 28 May 2024 00:09

Adalet Bakanlığı üst kademe yöneticileriyle ilgili atama kararnamesi Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararı sosyal medyasından duyurarak tebrik mesajını böyle iletti:

"Adalet Bakanlığımız üst kademe yöneticileriyle ilgili atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Bakanlığımız üst kademe yöneticiliklerine atanan birim amirlerimize görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum.

Görevleri sona eren birim amirlerimize bugüne kadar adaletin tecellisi yolunda verdikleri emekler için teşekkür ediyorum.

Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini daha da artırmak için el birliğiyle çalışacağız."