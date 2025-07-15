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 | Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin görüntüsü 9 yıldır değişmiyor! Şehit 2 polis, 18 kurşun izi

15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nin darbe girişimi sırasında örgütün suikast timinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki oteli basması sonrası verdiği zarar 9 yıl sonra tekrar hatırlandı. 2 polisin şehit olduğu olayda bir kanepenin üzerindeki 18 kurşun izi dikkat çekiyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin görüntüsü 9 yıldır değişmiyor! Şehit 2 polis, 18 kurşun izi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 22:22
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 22:29

'ın 2016'da darbe girişiminin yaşandığı gün konakladığı ve buradan ayrılmasının hemen ardından 'nün timinin saldırıda bulunduğu Muğla 'teki oteldeki tahribat, otel yönetiminin aldığı karar doğrultusunda 9 yıldır darbecilerin yaşattıklarını göstermek için onarılmıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin görüntüsü 9 yıldır değişmiyor! Şehit 2 polis, 18 kurşun izi

TEMİZLİK DAHİ YAPILMIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oda, toplantı yaptığı ve o gece koruma polislerinin bulunduğu bina ile güvenlik güçlerinin kaldığı demir korkuluklarla muhafaza altına alınan odalarda temizlik dahi yapılmıyor. Saldırının en ağır yaşandığı odaların birindeki kırık pencereler ise dış cephenin kartonpiyerle kaplanmasıyla kamufle edilmiş durumda.

Kurşunlanmış kapı kilitleri, kapılar, kırık aynalar, parçalanmış eşyalar, kurşun deliklerinin yer aldığı duvarlar ve mobilyalarda darbecilerin hain saldırısının boyutları görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin görüntüsü 9 yıldır değişmiyor! Şehit 2 polis, 18 kurşun izi

KANEPENİN ÜZERİNDE 18 KURŞUN İZİ

Suikast timinin saldırısı sırasında çatışmanın yaşandığı otel odasında darbecilere karşı koyan bir koruma polisine ait kelepçe, kan izleri bulunan yatağın üzerinde dururken bir kanepenin üzerinde 18 kurşun izi dikkatleri çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı odanın arkasındaki bölümdeki yerde seccadelerin serili olması, toplantı masasındaki dağınık dosyalar, suikast timine karşı güvenlik güçlerinin kahramanca karşı koyduğu oteldeki bir başka ayrıntı olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin görüntüsü 9 yıldır değişmiyor! Şehit 2 polis, 18 kurşun izi

Saldırıda koruma polisi Mehmet Çetin ve Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu. Saldırının ardından ormanlık alana kaçan darbeciler, bölgede 17 gün süren arama çalışmasıyla yakalanmıştı.

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ETİKETLER
#cumhurbaşkanı erdoğan
#fetö
#marmaris
#suikast
#15 temmuz
#darbe girişim
#Gündem
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