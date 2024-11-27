Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından RTÜK harekete geçti! O diziler için yayın durdurma cezası gündemde

27 Kasım 2024 13:07 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 15:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki konuşmasında aile, dini değerleri hedef alan dizilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Erdoğan'ın sözlerinin ardından RTÜK harekete geçti. İlgili dizilere yayın durdurma cezası gelebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın hafta başında Külliye'de yaptığı konuşmada dizilerle ilgili dile getirdiği rahatsızlık dikkat çekti. Erdoğan'ın sözlerinin ardından RTÜK​ harekete geçti.

YAYIN DURDURMA CEZASI GELEBİLİR

MYNET'ten Ersel Yıldırım'ın özel haberine göre, Kızıl Goncalar'daki el kesme sahnesi, Arka Sokaklar'ın son bölümünde işlenen durum, gündüz kuşağındaki programlarda ısrarla işlenen bazı konular RTÜK'ün toplantısındaki ana gündem maddeleri arasında! Yayın durdurma cezası gelebilir.

"RTÜK BU KONULARDA HIZLI TEDBİRLER ALIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi günkü programında "Filmlerin dizilerin ve televizyon programlarının aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef aldığını görüyoruz. Toplumun çimentosu mukaddesatımıza yönelik bu tür girişimler milli güvenlik sorunudur, RTÜK bu konularda hızlı tedbirler alıyor" demişti.

"AĞIR YAPTIRIM KARARLARI VERDİK"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den konuyla ilgili açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, "Millî ve manevi değerlerimize aykırı dizi filmlerle ilgili sıkı tedbirler almaya devam ediyoruz. Daha önce de ifade ettiğim gibi hiçbir yayıncı reyting şehvetine kapılarak inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimizi aşağılayamaz. Kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddetin yayınlar aracılığıyla toplumda olağanlaştırılmasına göz yumamayız. Haber programlarındaki basın meslek ilkelerini çiğneyen yayınlara da tahammülümüz yoktur. Haftalık olağan toplantımızda yasa dışı bahis reklamı yayınlayan televizyonlar dahil geniş bir yelpazede ağır yaptırım kararları verdik. Sorunlara müeyyidelerle neşter atmaktan yana olmamakla birlikte yayıncılık ilkelerini harfiyen uygulatmak görevimizdir. Sorumlu yayıncılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.