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 | Sule Altinel

Cumhurbaşkanı imzaladı! Bazı Bakanlıklarda görev değişiklikleri Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, birçok bakanlık ve kamu kurumunda atama ve görevden alma gerçekleştirildi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı imzaladı! Bazı Bakanlıklarda görev değişiklikleri Resmi Gazete'de
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 01:27
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 01:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan atama kararları şöyle;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Pınar Demir Er, Aile Enstitüsü Genel Müdürlüğüne ise Ayşenur Çoban atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Cavunt getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında ise Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz görevden alındı.

Vergi Başmüfettişliğine Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Arif Hakkı Batur atandı.

Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeliğine Suat Ünal atanırken Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına Doç. Dr. Zeki Eraslan getirildi.

ÇOK SAYIDA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

İl Milli Eğitim Müdürlükleri atama Karar ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevden alma ve atamalar yapıldı. Yapılan değişikliker şu şekilde:

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen yerine Mehmet Ali Katipoğlu,

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür yerine Vedat Kaya,

Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar yerine Elif Özbek,

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener yerine Fatih Erdoğan,

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu yerine Rahmi Güney,

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı yerine Aziz Gün,

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit yerine Mustafa Yılmaz,

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe yerine Erdal Kılınç,

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve yerine Yusuf Tüfekçi,

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serdal Şimşek,

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in yerine Ömer Faruk Kahraman,

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Özgür Tokgöz,

Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi yerine Halil İbrahim Akmeşe,

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi,

Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe yerine Aytekin Yılmaz getirildi.

Yapılan atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

ADLİ TIP'TA YAPILAN ATAMALAR

Adli Tıp Kurumunda atamalar Yayımlanan karara göre, Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Kalp ve Damar Cerrahisi Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebuzer Aydın, Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Tıbbi Biyokimya Üyeliğine Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Belce, Adli Tıp, Sekizinci İhtisas Kurulu Anesteziyoleji ve Reanimasyon Üyeliğine İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Elevli, Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine ise Uzm. Dr. Furkan Kılıç atandı.

HSK'DA YAPILAN ATAMALAR

Hakimler ve Savcılar Kurulundan atama Hakim ve Savcılık Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Hakim Adayı Abdullah Başol Adana İdare Mahkemesi Üyeliğine, Hakim Adayı Mustafa Can Çakmakçı İstanbul Hakimliğine, Cumhuriyet Savcısı Adayı Fahriye Nur Akbulut Çakmakçı İstanbul Cumhuriyet Savcılığına ve Cumhuriyet Savcısı Adayı Bilal Özer Sinop Ayancık Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Atamalar 21 Mayıs tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13'üncü maddesi gereğince yapıldı.

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