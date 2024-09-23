Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar: Asla özünüzü unutmayın

23 Eylül 2024 02:22 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 02:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASK) Yemeği'nde konuşma yaptı. Birleşmiş Milletler oturumuna katılmak için ABD'de bulunan Erdoğan temaslarını sürdürüyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler oturumu sebebiyle gittiği ABD'de temasları devam ediyor. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Yemeği'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı. Katılımcılara özlerini unutmamalarını vurgulayan Erdoğan terörle mücadele ve ırkçılıkta desteklerini istedi. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma değinen Erdoğan, bu konuda sessizliğini sürdüren kurumların ahlaki çöküş içinde olduğunu söyledi.

"ASLA ASLINIZI VE ÖZÜNÜZÜ UNUTMAYIN"

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

-Ticaret başarılarıyla gurur kaynakları olan iş insanlarımızı kutluyorum. Yaşadığınız toplumda var olurken asla aslınızı özünüzü unutmayın. Türkiye terör belasıyla hem sahada hem masada en büyük mücadeleyi veriyor. FETÖ ve PKK başta olan terör örgütleriyle mücadelemize vereceğiniz destek çok önemlidir. Türkiye karşıtı her operasyona gönüllü figüranlık yapanlara karşı teyakkuz halinde olmanızı bekliyorum.

"TÜRKİYE OLARAK TAKİP EDİYORUZ"

-Hemen her gün mescitlerimize camilerimize kundaklama olayları yaşanıyor. Irkçı nefretin yayılmasını siyasetçiler teşvik ediyorlar. Türkiye olarak vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerdeki aşırı sağcı akımları ve nefret söylemlerini yakından takip ediyoruz. Irkçılığın olduğu gibi İslam düşmanlığının da bir suç olarak tasnif edilmesi ve yasal yaptırıma tabi tutulması gerektiğini savunuyoruz.

-Türkiye olarak işgal ve katliam politikasının durması için elimizden geleni yapıyoruz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara sessiz kalmadık kalmayacağız. Liderlerle yapacağımız görüşmelerde siyonist İsrail'e baskının artırılmasının altını çizeceğim. New York sokaklarında vicdan sahibi kişiler Filistinlilerin acılarının dindirilmesi için sokaklara döküldü.

"AHLAKİ ÇÖKÜŞ İÇERİSİNDELER"

-Görevi barış ve güvenliği sağlamak olan kurumlar, çok açık bir ahlaki çöküş içerisindedir. Lübnan'a karşı gerçekleştiren son saldırılar ve İsrail tarafından yapılan son açıklamalar, savaşı bölgeye yayma çabalarının açık tezahürüdür Küresel kurum ve kuruluşlar, Gazze'deki zulmü durduracak, İsrail'in katliamını engelleyecek hiçbir etkili adım atmadı."