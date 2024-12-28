Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla kamu yönetiminde değişiklikler

28 Aralık 2024 00:52 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 01:00

Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında çeşitli bakanlıklarda görev değişiklikleri ve yeni atamalar yapılırken, bazı yöneticiler de görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama​ kararları Resmi Gazete'de duyuruldu. Kararlar kapsamında çeşitli bakanlıklarda önemli değişiklikler yapıldı.

Adalet Bakanlığı​ Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne Oğuzhan Yaşar atanırken, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Bülent Tosun görevden alındı, yerine Murat Ünal getirildi. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Adem Sezer atanırken, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Koç ve Abdullah Karaboyacı getirildi. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Arif Çetin görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ve Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz görevden alınırken, yerlerine yeni atamalar yapılacağı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Edirne, Çorum, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tekirdağ ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürleri görevden alınarak, Mardin, Mersin, Kayseri, Sakarya, Edirne, Bolu, Çorum, Isparta, Kahramanmaraş, Şırnak, Çanakkale, Şanlıurfa, Tekirdağ, Balıkesir ve Gümüşhane illerine yeni İl Milli Eğitim Müdürleri atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Afyonkarahisar, Ankara ve Balıkesir İl Müdürleri görevden alındı. Toplam 54 ilde yeni atamalar ve görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcılıklarına Taner Keskin ve Savaş Cülcüloğlu atanırken, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına Feyzullah Çınar ve Oğuz Aldemir getirildi.