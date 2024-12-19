Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek! Karar Resmi Gazete’de

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

19 Aralık 2024 03:30 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 03:32

D-8 Teşkilatı 11. Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.