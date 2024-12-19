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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek! Karar Resmi Gazete’de

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Aralık 2024 03:30 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 03:32
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek! Karar Resmi Gazete’de

D-8 Teşkilatı 11. Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın yerine Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesinde dair tezkere Resmi Gazete’de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞINA CEVDET YILMAZ​ VEKALET EDECEK

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Aralık'ta Mısır​ ziyareti nedeniyle Erdoğan’ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek! Karar Resmi Gazete’de - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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