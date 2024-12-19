Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek! Karar Resmi Gazete’de
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Aralık 2024 03:30 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 03:32
D-8 Teşkilatı 11. Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesinde dair tezkere Resmi Gazete’de yayımlandı.
CUMHURBAŞKANLIĞINA CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK
Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Aralık'ta Mısır ziyareti nedeniyle Erdoğan’ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı