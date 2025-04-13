Cumhurbaşkanlığından 100 bin lira maaş iddialarına net yanıt

Bazı basın yayın organlarında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeleri aylık en az 101 bin lira maaş alacak” yönündeki haber ve iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıktı.. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Politika Kurulu üyelerine herhangi bir maaş ödemesi yapılmadığını net bir şekilde ifade etti.

MAAŞ ÖDEMESİ YAPILMAYACAK

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeleri aylık en az 101 bin lira maaş alacak.” iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyelerine herhangi bir maaş ödemesi yapılmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."

https://x.com/dmmiletisim/status/1911470840832753898