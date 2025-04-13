Cumhurbaşkanlığından 100 bin lira maaş iddialarına net yanıt

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyelerine yüksek maaş ödemesi yapıldığı iddiası kamuoyunda tartışma çıkarmıştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirterek kurul üyelerine herhangi bir maaş ödenmediğini açıkladı.
Bazı basın yayın organlarında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeleri aylık en az 101 bin lira maaş alacak” yönündeki haber ve iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıktı.. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Politika Kurulu üyelerine herhangi bir maaş ödemesi yapılmadığını net bir şekilde ifade etti.
DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeleri aylık en az 101 bin lira maaş alacak.” iddiası doğru değildir.
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyelerine herhangi bir maaş ödemesi yapılmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."