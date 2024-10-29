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Cumhuriyet Bayramı polis gösterisinde kaza: O anlar kamerada

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ekim 2024 17:40 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 17:41

Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında motosikletli polisler gösteri yaptığı sırada kaza meydana geldi. İki polise motosiklet çarptı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Tekirdağ​'ın Süleymanpaşa​ ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı​ kutlamaları için yunus timleri gösteri yaparken iki polise gösteri yapan polislerin motosikleti çarptı.

 Kazayı çevredeki vatandaşlar endişeyle izlerken, hafif yaralı polisler olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi.Kaza anı ise kameralara yansıdı.

Cumhuriyet Bayramı polis gösterisinde kaza: O anlar kamerada - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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