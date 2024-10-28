Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım duyurusu! İstanbul, Ankara ve İzmir'deki o hatlar açıklandı

28 Ekim 2024 11:14 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 11:27

Ulaştırma Bakanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı raylı ulaşım hatlarının ücretsiz hizmet vereceğin duyurdu. İşte o hatlar...

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29 Ekim İzmir’de ücretsiz ve %50 indirimli olan ulaşım araçları duyuruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı​ Abdulkadir Uraloğlu​, 29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz​ olarak hizmet vereceğini bildirdi.

29 EKİM'DE HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde vatandaşların kent içi ulaşımını kolaylaştırmak ve raylı sistem hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 19 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosunu vatandaşlarımız ücretsiz olarak kullanacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasının son kısmında şu sözlere yer verdi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu anlamlı günde vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımda konfor ve kolaylıkla seyahat etmelerini amaçlıyoruz. Söz konusu hatlar, tüm halkımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak."